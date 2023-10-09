حماس: لن نتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم الاثنين، إن الحركة لن تتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف.

وأضاف المتحدث أبو عبيدة أيضا في كلمة بالفيديو بثتها القناة التلفزيونية التابعة للجماعة إن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة "لدفع الثمن" مقابل إطلاق سراح الأسرى.

في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن تركيا مستعدة للقيام بدور الوسيط لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينين إذا قدم الطرفان مثل هذا الاقتراح، بما في ذلك تبادل الرهائن.

وقال "نعتقد أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة بدون دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة".

وأضاف أن تركيا تجري الاستعدادات اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحث أردوغان إسرائيل على وقف قصف الأراضي الفلسطينية وحث الفلسطينيين على عدم إثارة مضايقات للمستوطنات المدنية الإسرائيلية.