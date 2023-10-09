نتنياهو يتوعد حماس: ما ستفعله قواتنا بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو، إن قواته ستحسم المعركة مع حماس، وذلك على الرغم من تأكيده على وجود مزيد من المسلحين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

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وهدد نتنياهو في كلمة له، مساء الإثنين، بتحويل مواقع حركة حماس إلى مناطق خراب، كاشفاً أن الخطوة الأولى كانت تطهير غلاف غزة من المسلحين، والثانية هجوم مكثف على القطاع، وهو ما يجري حالياً.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو، أن ما ستفعله القوات الإسرائيلية بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة، داعيًا قادة المعارضة لإنشاء حكومة طوارئ، معتبراً أن الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى.

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وعن حاملة طائرات أميركية، قال نتنياهو إن أعداء إسرائيل بالمنطقة يدركون أهمية قدوم هذه الحاملة، مشددا على أنها موجودة بالمنطقة لدعم إسرائيل.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما تداولته تقارير غربية ذكرت أن مسؤولين في مصر، حذروا الاستخبارات الإسرائيلية من "شيء كبير" سيحدث، في إشارة إلى هجوم حماس.

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