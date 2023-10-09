نتنياهو: حماس طلبت حربًا.. وستواجه حربًا

توعد نتنياهو الفصائل الفلسطينية في غزة مؤكدًا أن صور الدمار في قطاع غزة هي مجرد بداية فقط.

وقال نتنياهو في كلمة له، مساء الإثنين: "ما سنفعله بأعدائنا اليوم سيتردد صداه للأجيال المقبلة، متابعًا: أمامنا أيام قاسية للانتصار في الحرب.

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وأضاف: حماس طلبت حربًا، وستواجه حربًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل استطاعت حشد موقف دولي داعم لها في حربها ضد حركة حماس.

وهدد نتنياهو في كلمة له، مساء الإثنين، بتحويل مواقع حركة حماس إلى مناطق خراب، كاشفاً أن الخطوة الأولى كانت تطهير غلاف غزة من المسلحين، والثانية هجوم مكثف على القطاع، وهو ما يجري حالياً.

ودعا نتنياهو قادة المعارضة إلى الانضمام لحكومة طوارئ تدير الحرب التي أعلنتها إسرائيل رسمياً يوم السبت الماضي.

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