أخبار دوليّة

البيت الأبيض: إيران متواطئة لكن لا يوجد دليل مباشر يربطها بهجوم طوفان الأقصى

9 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
هجوم طوفان الأقصى
هجوم طوفان الأقصى

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن إيران متواطئة على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابرات أو أدلة تشير إلى تورط إيران المباشر في الهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسرائيل.

وأضاف كيربي لشبكة إم.إس.إن.بي.سي "لقد دعمت إيران منذ فترة طويلة حماس والشبكات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة من خلال التدريب على قدرات الموارد".

وتابع "في هذا الصدد، من الواضح أن إيران متواطئة هنا ولكن فيما يتعلق بالأدلة المحددة على هذا النوع من الهجمات، لا، ليس لدينا أي شيء".