الرئيس الفلسطيني يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، كتوفير المياه والكهرباء والغذاء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع، مؤكداً ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما جدد التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تبذل جهوداً من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.