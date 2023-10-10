12 بطلا سابقا يزينون قائمة المشاركين في قرعة كأس الأمم الأفريقية

على عكس ما شهدته بعض النسخ الماضية من غياب بعض الأبطال السابقين لكأس الأمم الأفريقية، ستشهد النسخة الـ34 حضورا مثيرا لمعظم الأبطال البارزين السابقين، والذين يمثلون 50 % من مقاعد النهائيات في النسخة المرتقبة بكوت ديفوار.

وتجرى بعد غد الخميس مراسم سحب قرعة النسخة الـ34 من كأس الأمم الأفريقية في أبيدجان بكوت ديفوار، التي تستضف فعاليات البطولة مطلع العام المقبل.

ومن بين 24 منتخبا ستجرى بينها القرعة بعد غد، سبق لـ12 منتخبا التتويج باللقب ما يعني حضورا قويا للأبطال السابقين عبر هذه النسخة.

وكانت بعض النسخ القليلة الماضية شهدت غيابا لبعض القوى البارزة في القارة السمراء، ومنها على سبيل المثال غياب المنتخب المصري عن ثلاث نسخ متتالية في 2012 و2013 و2015 بعد فوزه باللقب في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 رافعا رصيده إلى سبعة ألقاب (رقم قياسي).

كما غاب المنتخب النيجيري المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة عن نسختي 2012 و2015 ، وغاب المنتخب الكاميروني المتوج باللقب خمس مرات سابقة عن نسختي 2012 و2013.

ومع تأهل 12 بطلا سابقا إلى النهائيات في النسخة المرتقبة (الـ34) ، ينتظر أن تشهد البطولة كثيرا من الإثارة خاصة وأن هذه المنتخبات تجمع فيما بينها ألقاب 30 من 33 نسخة سابقة في كأس الأمم الأفريقية.

ولا يغيب من الأبطال السابقين عن النسخة المرتقبة سوى منتخبات السودان الفائز باللقب في 1970 وإثيوبيا (1962) والكونغو (1972) .

وفي المقابل، يتصدر المنتخب المصري قائمة الأبطال السابقين المشاركين في البطولة حيث يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 7 ألقاب.

ويحمل المنتخب المصري أيضا الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة برصيد 25 نسخة سابقة، ولا يقترب منه في جميع المشاركين بالنسخة الجديدة سوى المنتخب الإيفواري مضيف البطولة، وذلك برصيد 24 نسخة سابقة، والمنتخب الغاني برصيد 23 مشاركة سابقة.

وعلى مستوى عدد الألقاب السابقة للأبطال المشاركين في النسخة المرتقبة، يأتي المنتخب الكاميروني في المركز الثاني من حيث عدد الألقاب برصيد خمسة ألقاب، وتليه منتخبات غانا (أربعة ألقاب) ونيجيريا (ثلاثة ألقاب) وكوت ديفوار والجزائر والكونغو الديمقراطية (لقبان لكل منها)، ثم منتخبات تونس والمغرب وزامبيا والسنغال وجنوب أفريقيا برصيد لقب واحد لكل منها.