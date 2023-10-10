استشهاد صحافيان فلسطينيان في العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد صحافيان فلسطينيان وأصيب ثالث الليلة الماضية، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ اليوم سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى، وتدمير عشرات المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات والطرق.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا وغير مسبوق على قطاع غزة المحاصر، منذ السبت الماضي، مع بدء معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، إلى 704 شهيدًا بينهم 140 طفلاً و105 نساء، وبلغ عدد الجرحى 3800 مصاب، وفي الضفة الغربية بلغ عدد الشهداء 17 بينهم 3 أطفال وأكثر من 90 إصابة بجروح متفاوتة.