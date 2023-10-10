ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال إلى 704 فلسطينيين

ارتفعت اليوم الثلاثاء، حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة إلى أكثر من 700 شهيدًا في اليوم الرابع من أعنف جولة قتال بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 704 فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة بفعل غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي وفي الضفة الغربية بفعل رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية المعارك يوم السبت الماضي.

غارات الاحتلال متواصلة

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى، وتدمير عشرات المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات والطرق.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا وغير مسبوق على قطاع غزة المحاصر، منذ السبت الماضي، مع بدء معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.