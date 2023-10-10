الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع وتيرة النازحين جراء العدوان الإسرائيلي

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الرابع على قطاع غزة، وقصف مدارس ومرافق صحية.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" عن عدد النازحين في قطاع غزة الذي وصل إلى أكثر من 187 ألفا و518 شخصًا، مع توقعات بارتفاع الأعداد جراء العدوان الإسرائيلي.

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ويلجأ أكثر من137 ألفا و427 من النازحين إلى 83 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا وغير مسبوق على قطاع غزة المحاصر، منذ السبت الماضي، مع بدء معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.