الأمم المتحد: القانون الإنساني الدولي يحظر الحصار الكامل لقطاع غزة

أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بأن الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الاثنين "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

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وكانت الأمم المتحدة، حذرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الرابع على قطاع غزة، وقصف مدارس ومرافق صحية.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" عن عدد النازحين في قطاع غزة الذي وصل إلى أكثر من 187 ألفا و518 شخصًا، مع توقعات بارتفاع الأعداد جراء العدوان الإسرائيلي.