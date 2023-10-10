حساب المواطن يودع 3.4 مليارات ريال لـ 10.7 مليون مستفيد دفعة أكتوبر

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

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وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال، منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأكد الهاجري، أن 75٪ من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالاً.

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وبين أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

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