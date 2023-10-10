أخبار الرياضة

رسميا.. بريطانيا وإيرلندا تستضيفان يورو 2028

10 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حصول الملف المشترك بين بريطانيا وإيرلندا على حق تنظيم بطولة أمم أوروبا 2028 بشكل رسمي.

كما قرر يويفا منح حق استضافة يورو 2032 إلى الملف المشترك بين تركيا وإيطاليا.

وتستضيف عشرة ملاعب عبر الدول الخمسة مباريات البطولة التي تقام بعد خمس سنوات.

ويتوقع المحللون أن تدر البطولة 3 مليار يورو كعائد اقتصادي على الدول الخمسة المستضيفة للبطولة.

ولم يجد ملف المملكة المتحدة وإيرلندا لاستضافة يورو 2028 أي منافسة بعدما انسحبت تركيا من سباق الترشح من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لاستضافة نسخة 2032، وحصلت على الموافقة الرسمية من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء.