مقتل 788 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 4 آلاف جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف بلغ 788 قتيلاً، ووصل عدد الجرحى نحو 4100 غالبيتهم العظمى في قطاع غزة، منذ بدء المعارك يوم السبت الماضي.

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وذكرت الوزارة في أحدث بياناتها أن عدد قتلى غزة بلغ 770 قتيلاً، وبلغ في الضفة الغربية 18 قتيلاً، بينهم 3 أطفال.

كانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قالت، اليوم الثلاثاء، إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

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وذكرت مصادر طبية أن موظفين حكوميين اثنين على الأقل أصيبا بجروح في الغارات الإسرائيلية على معبر رفح الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي.

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