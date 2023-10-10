“الصحة العالمية” تدعو إلى فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزة

طلبت منظمة الصحة العالمية فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق جساريفيتش خلال إحاطة صحافية في جنيف "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.

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وقال إن الإمدادات الطبية المخزنة مسبقاً في قطاع غزة كانت موجودة في سبعة مستشفيات رئيسية، وقد قامت تلك المستشفيات أمس بتفعيل خطط الطوارئ التي تم إعدادها بدعم من المنظمة، لتتعامل مع الزيادة في أعداد الضحايا، وأصبح النظام الصحي في القطاع يعمل فوق طاقته نظراً لعدد المصابين .

وأضاف أن المنظمة تراقب وتوثّق الهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وقد تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في قطاع غزة .

ووثقت منذ بدء الهجوم حتى مساء أمس 13 هجمة على المرافق الطبية، أدت إلى مقتل 6 من العاملين الصحيين و4 حالات إصابة، واستهداف 9 سيارات إسعاف، وإلحاق أضرار بـ 8 مرافق طبية .