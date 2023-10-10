وزير النقل يلتقي نظيره التركي لبحث فرص التعاون المشتركة

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة، وزير النقل والبنى التحتية عبدالقادر أورال أوغلو.

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وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفرص التعاون المشتركة على ضوء المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى تركيا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتنمية الروابط الاقتصادية وتشجيع شركات النقل الجوي والتوسّع في الربط الملاحي عبر زيادة الخطوط الملاحية، وتنمية الشراكة بين الجانبين لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري.

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