قبل مانشيني.. ما هي أطول سلسلة لا فوز للمنتخب السعودي؟

يتطلع روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، إلى تحقيق فوزه الأول مع "الصقور الخضر".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي وديا يوم الجمعة المقبل أمام نيجيريا، بعدما خسِر مع مانشيني مباراته الأولى 3-1 من كوستاريكا والثانية 1-0 من كوريا الجنوبية.

ووفقا لموقع "إحصائيات المنتخب السعودي" الإلكتروني، فإن سجلات المنتخب السعودي تضم 14 اسمًا تدريبيًا قبل مانشيني عجزوا عن الفوز في المباراتين الأولى والثانية مع المنتخب السعودي.

وغاب الفوز عن 14 مدرب في أول مباراتين مع منتخب السعودية، وجاءت البداية مع المصري عبد الرحمن فوزي، أول مدرب في تاريخ المنتخب، وأخيرا مع آخر مدربين هيرفي رينارد وروبرتو مانشيني.

وضمت القائمة أيضا الثنائي البرازيلي الشهير ماريو زاجالو وكارلوس ألبرتو بيريرا.

وكان ثلاثة مدربين من هؤلاء انتهت مهمتهم دون أي انتصار.

وحقق كل من البرازيليين ماركوس باكيتا وزي ماريو الفوز الأول في المباراة السادسة، ليسجلان بذلك أطول انتظار مقارنةً بباقي المدربين الذين فازوا مع المنتخب.

وجاءت قائمة المدربين الذين عجزوا عن الفوز في أول مباراتين على النحو التالي:

الفرنسي هيرفي رينارد

أول فوز: المباراة الثالثة (3-0) على سنغافورة

الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش

أول فوز: لم يفز بأي مباراة

الروماني كوزمين أولاريو

أول فوز: المباراة الثالثة 4-1 على كوريا الشمالية

الهولندي فرانك رايكارد

أول فوز: المباراة الخامسة 3-0 على تايلاند

البرازيلي ماركوس باكيتا

أول فوز: المباراة السادسة 4-0 على اليمن

البرازيلي زي ماريو

أول فوز: المباراة السادسة 3-0 على كازاخستان

الأرجنتيني خورخي سولاري

أول فوز: المباراة الرابعة 2-0 على أيسلندا

البرازيلي كارلوس بيريرا

أول فوز: المباراة الثالثة 3-0 على هونج كونج

البرازيلي ماريو زاجالو

أول فوز: المباراة الرابعة 1-0 على قطر

البرازيلي روبنز مانيللي

أول فوز: المباراة الثالثة 3-0 على ماليزيا

الإنجليزي روني ألن

أول فوز: لم يفز بأي مباراة

الإنجليزي بيل ماجراي

أول فوز: المباراة الرابعة 4-1 على موريتانيا

الإنجليزي جورج سكينر

أول فوز: لم يفز بأي مباراة