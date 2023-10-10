الثقافة السعودية تحصد جائزة الدلفين الفضي بمهرجان “كان”

حصدت وزارة الثقافة السعودية جائزة الدلفين الفضي من مهرجان "كان" لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية، عن حملاتها الاتصالية لـ"عام القهوة السعودية 2022" التي نفذتها الوزارة.

وشاركت وزارة الثقافة ضمن فئة "الأفلام ومقاطع الفيديو كجزءٍ من حملة متكاملة"، بثلاثة أفلامٍ لحملتها التعريفية بالقهوة السعودية، صوّرت فيها القيمة الثقافية لهذا العنصر الثقافي السعودي الأصيل، عبر حكايات شعبية مستمدة من المجتمع، تتناول الثقافة المرتبطة بالقهوة السعودية وعلاقتها بعادات وتقاليد المجتمع السعودي عبر تاريخه الطويل.

ونُفذت الأفلام بجهود مشتركة مع جهات من القطاع الخاص، هي استوديو "الثمانينيات" الذي أعد الإطار الإبداعي للأفلام المنتجة وأخرجها وفق هذا الإطار، و"hi production" المنتجة للأفلام.

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