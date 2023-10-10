جمعيات إنسانية دولية تحذر من كارثة في الأراضي المحتلة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم إلى وقف التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة أنه بدون ضبط النفس فإننا نتجه نحو كارثة إنسانية، مؤكدة أن أعمال العنف الجارية بلغت مستوى غير مسبوق، ومن المحتمل أن تتصاعد بشكل خطير ما يسبب المزيد من المعاناة لجميع الأطراف.

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وحثت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولجاريك أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين من الأذى وضبط النفس، مشيرة إلى أن قتل المدنيين وسوء المعاملة محظور بموجب اتفاقيات جنيف.

كما دعت أن يعامل المحتجزون معاملة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن دون أن يصابوا بأذى، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية التي يعتمد الناس عليها في معيشتهم، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه.

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