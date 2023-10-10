التجارة: نمو نشاط البرمجة والتصميم بنسبة 12% بنهاية الربع الثالث 2023

كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بنهاية الربع الثالث 2023.

إقرا أيضًا: وزارة التجارة توضح كيفية التحقق من صحة التخفيضات

وتضمنت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، حيث بلغت 9,072 سجلاً تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 8,070 سجلاً تجاريًا بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بواقع 5,500 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 1,884 سجلاً تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية 998 سجلاً تجاريًا، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 225 سجلاً تجاريًا، ثم منطقة القصيم بواقع 151 سجلاً تجاريًا.

إقرا أيضًا:

وزارة التجارة توافق على تأسيس شركتي الاتحاد والأهلي

تنفيذ التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ووزارة التجارة