إحباط تهريب 84 كيلوجرامًا من من نبات القات المخدر بعسير

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب 84 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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