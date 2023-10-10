السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

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وأعرب الرئيس المصري، خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، عن أمل بلاده في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح الرئيس المصري أن أمن مصر القومي مسئوليتي الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف وإن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

وشدد الرئيس السيسي أن بلاده تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الإسرائيلي.

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