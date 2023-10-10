الصين تندد بالأعمال التي تضرُّ بالمدنيين وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

قال تشاي جون مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط، إن بلاده تندد بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين في الصراع بين حركة حماس وإسرائيل، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفق وكالة رويترز.

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وأضاف تشاي اليوم الثلاثاء: "تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوتر والعنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تشعر بالحزن إزاء سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين المدنيين بسبب هذا الصراع".

وأردف قائلاً: "نعارض ونندد بالأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".

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