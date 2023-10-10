الإمارات وجورجيا توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، عبر الاتصال المرئي اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، وتدشين شراكة ونمو اقتصادي مشترك، وخلق الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والتوسع، بالإضافة إلى تعميق العلاقات.