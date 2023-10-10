نائب وزير الخارجية يلتقي أمين عام رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، أمين عام رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي سلمان الفارسي، وذلك على هامش مشاركة في اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، والمنعقدة في العاصمة كولمبو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العمل المتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية خالد بن حمود القحطاني.