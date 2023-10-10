أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المدير الفني للاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، سيحاضر المدربين الوطنيين السعوديين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على "إكس": "ضمن برنامج التعليم المستمر، المدير الفني لنادي الاتفاق ستيفن جيرارد يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين".

ضمن برنامج التعليم المستمر 📚 المدير الفني لنادي @Ettifaq ستيفن جيرارد يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين. 👇

🔗- ⁦https://t.co/RkVPcs4Qe7 pic.twitter.com/Uh1hd52RXI — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 10, 2023

ويقدم نجم ليفربول السابق مستويات جيدة مع نادي الاتفاق في تجربته التدريبية الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلهما.

وتوقفت منافسات دوري روشن للمحترفين حتى انتهاء فترة التوقف الدولي، والمقرر لها 20 أكتوبر الجاري.

وقامت رابطة دوري روشن ببعض التعديلات على الجولة العاشرة من البطولة، لتبدأ يوم 20 أكتوبر بدلاً من 19 أكتوبر.

يأتي ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل الأندية وتسمح لهم بالاستفادة من اللاعبين الدوليين.