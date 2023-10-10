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جيرارد يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين

10 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المدير الفني للاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، سيحاضر المدربين الوطنيين السعوديين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على "إكس": "ضمن برنامج التعليم المستمر، المدير الفني لنادي الاتفاق ستيفن جيرارد يقدم محاضرة فنية للمدربين الوطنيين".

ويقدم نجم ليفربول السابق مستويات جيدة مع نادي الاتفاق في تجربته التدريبية الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلهما.

وتوقفت منافسات دوري روشن للمحترفين حتى انتهاء فترة التوقف الدولي، والمقرر لها 20 أكتوبر الجاري.

وقامت رابطة دوري روشن ببعض التعديلات على الجولة العاشرة من البطولة، لتبدأ يوم 20 أكتوبر بدلاً من 19 أكتوبر.

يأتي ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل الأندية وتسمح لهم بالاستفادة من اللاعبين الدوليين.