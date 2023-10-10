مسلمو روسيا يجمعون التبرعات لتقديم مساعدات طبية للفلسطينيين

أعلن صندوق "الزكاة" الخيرى التابع للإدارة الدينية للمسلمين فى روسيا عن بدء جمع التبرعات لتقديم مساعدات طبية للفلسطينيين، ودعا منظمو الفعالية المسلمين إلى دعم الجرحى نتيجة النزاع.

وقال الصندوق: "بسبب الأحداث الأخيرة فى فلسطين، هناك الآن أكثر من 2300 ضحية، بمن فيهم أطفال صغار. جميعهم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، هناك نقص فى جميع الأدوية تقريبا. كما تحتاج المستشفيات إلى الوقود لتوليد الكهرباء، وبدونها المستشفيات ببساطة لا تستطيع العمل".

ويمكن التبرع بطرق مختلفة، وهى موضحة على موقع الصندوق الخيرى الإلكترونى Zakatfund.ru. ومن المتوقع جمع 10 ملايين روبل.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 137 ألف شخص فى غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها.

وجمع صندوق "الزكاة" الخيرى فى فبراير 2023 تبرعات لمتضررى الزلزال فى سوريا وتركيا. حينها تم جمع 60 مليون روبل، بالإضافة إلى الحاجات الأساسية.