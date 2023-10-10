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الاتفاق يلاقي الخالدية البحريني وديًا الأربعاء

10 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره فريق الخالدية البحريني وديًا.

تنطلق المباراة في السادسة مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق، ضمن برنامج تحضيرات "فارس الدهناء" الإعدادية لفترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

يذكر أن الاتفاق سيواجه فريق الرياض يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي.

قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلهما.