الاتفاق يلاقي الخالدية البحريني وديًا الأربعاء

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره فريق الخالدية البحريني وديًا.

تنطلق المباراة في السادسة مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق، ضمن برنامج تحضيرات "فارس الدهناء" الإعدادية لفترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

◾️العمل مستمر في ملعب الاتفاق 💪 ◾️الاستعدادات الأخيرة من أجل لقاء الخالدية غدًا 🟢🔴 🔗كامل تفاصيل التدريب على موقع #الاتفاق الرسمي 👇 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) October 10, 2023

يذكر أن الاتفاق سيواجه فريق الرياض يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي.

قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلهما.