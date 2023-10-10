الاتحاد المغربي ينفي إغراء لامين يامال بالمال لتمثيل المنتخب

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الثلاثاء، إغراء لاعب برشلونة لامين يامال، بالمال لتمثيل المنتخب الذي تأهل للمربع الذهبي لكأس العالم 2022.

وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم احترامه لقرار لامين يامال باللعب لإسبانيا.

واختار يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل أهدافًا في الدوري الإسباني، تمثيل إسبانيا وخاض أولى مبارياته الدولية أمام جورجيا في سبتمبر.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، في وقت سابق اليوم، أن المغرب لا يزال يحاول إقناع يامال باللعب له على الرغم من تمثيل إسبانيا.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن يامال، الذي لم يكمل 17 عامًا، رفض عرضًا ماليًا من قبل للعب للمغرب.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى".

وشارك جناح برشلونة في مباراتين مع إسبانيا وأبعدته الإصابة عن الوجود في التشكيلة التي تستعد لمواجهة اسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 الشهر الحالي.