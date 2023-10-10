4 سعوديين يشاركون في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بتايوان

يشارك 4 لاعبين سعوديين ولأول مرة في تاريخ التايكوندو السعودي في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو Grand Prix 2023، التي ستقام في تايوان الصينية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الحالي.

اللاعبون هم: دنيا أبوطالب، رياض حمدي، فهد السميح، علي المبروك.

لأول مــــرة .. 🥋| تأهل (4) لاعبين سعوديين في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو Grand Prix 2023 بتاييوان الصينية وهم : 🇸🇦 | دنيا أبوطالب

🇸🇦 | رياض حمدي

🇸🇦 | فهد السميح

🇸🇦 | علي المبروك بالتوفيـــــق للأبطـــــال 👏👏👏 pic.twitter.com/O9dnQv6wKd — الاتحاد السعودي للتايكوندو (@SaudiTKD) October 9, 2023

من جانب آخر، عين الاتحاد الدولي للتايكوندو رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري مشرفاً على بطولة الجائزة الكبرى 2023، إذ سبق أن كان مشرفاً على منافسات التايكوندو بدورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بمدينة قونيه التركية 2022.

يُعد هذا الاختيار منجزًا للاتحاد السعودي للتايكوندو، وتأكيدًا على وصوله لمؤشرات مرتفعة في مضمار التنافس الدولي سواءً على مستوى اللاعبين أو الإدارات.