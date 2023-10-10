ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى ٨٥٠ شهيداً

أعلنت "الصحة الفلسطينية"، اليوم، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وإصابة ١٢ بجروح، خلال مواجهات اندلعت مع شبان فلسطينيين، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق واسعة في القطاع، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى.

وأفادت، في حصيلة أولية لها، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم الرابع على التوالي ارتفع إلى ٨٣٠ شهيداً، و 20 شهيداً بالضفة الغربية، لافتةً الانتباه إلى أن الأطقم الطبية تواجه صعوبات في استقبال ومعالجة جرحى العدوان، في ظل انقطاع الكهرباء، وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بوصول إمدادات الأدوية، والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.