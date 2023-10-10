8 اتحادات جديدة تدعم السعودية في استضافة مونديال 2034

أعلنت 8 اتحادات جديدة انضمامها لدعم السعودية في استضافة كأس العالم 2034، ليزيد عدد الاتحادات الداعمة لخطوة السعودية في رحلة استضافة المونديال.

أعلن اتحاد كرة القدم في تنزانيا دعم السعودية في استضافة مونديال 2034.

كما أعلن اتحاد هاييتي واتحاد سورينام والبهاماس وزامبيا وكمبوديا وجزر العذراء، بالإضافة إلى اتحاد غوينا، دعم السعودية في مشروع الاستضافة.

حظيت السعودية بتأييد واسع من مختلف الاتحادات والبلدان فور إعلان نيتها فقط الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

حصل الملف السعودي على تأييد أكثر من 70 اتحادًا من مختلف الدول والقارات، وذلك قبل أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا رغبته في استضافة المونديال بشكل مؤكد.