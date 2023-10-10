الأخضر يواصل تدريباته في معسكر البرتغال.. والدوسري ينضم للتدريبات الجماعية

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة من 8 إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك لاعب وسط الهلال سالم الدوسري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل الثنائي " ياسر الشهراني، محمد كنو" تدريباتهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

يواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدًا الأربعاء عند الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب منتجع كاسكيد.