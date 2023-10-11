رسميًا.. مدرب أوروجواي السابق يقود إشبيلية

أعلن إشبيلية أنه عيّن دييجو ألونسو، مدرب منتخب أوروجواي السابق، في منصب المدير الفني للفريق.

وجاء تعيين ألونسو خلفا لخوسيه لويس مينديليبار، الذي تعرض للإقالة من منصبه يوم الأحد الماضي بسبب سوء نتائج الفريق الأندلسي.

ويأتي تغيير المدرب قبل مواجهة إشبيلية مع ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري ضمن الجولة العاشرة.

ويحتل إشبيلية المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، حيث تأجلت مباراته ضد أتلتيكو مدريد.

وقاد ألونسو، صاحب الـ48 عامًا، منتخب أوروجواي للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، لكن الفريق اللاتيني خرج من دور المجموعات.

وتولى ألونسو، لاعب فالنسيا وأتلتيكو مدريد سابقًا، تدريب إنتر ميامي الأمريكي ومونتيري وباتشوكا المكسيكيين.