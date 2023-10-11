برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في أفغانستان

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة محتملة في أفغانستان بسبب انخفاض التمويل.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والمحيط الهادئ جون أيلييف - وفقًا لوكالة أنباء البحرين - أن الوضع ميؤوس منه، وأن برامج المساعدات الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية العالمي لديه أموال أقل بنحو 80 % لأفغانستان مقارنة بالعام الماضي، ومن أصل 1.6 مليار دولار، كان هناك 340 مليون دولار فقط متاحة للبلاد.

اقرأ أيضًا: 950 شهيدًا فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أيلييف أن الوضع يزداد سوءًا مع اقتراب فصل الشتاء في أفغانستان، حيث إن بعض القرى الجبلية معزولة عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ستة أشهر بسبب الثلوج ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون إمدادات.

ويعاني 15 مليون شخص في أفغانستان من الجوع، ويسعى برنامج الأغذية العالمي للوصول إلى 13 مليون شخص على الأقل، ولكن بسبب نقص الأموال اضطر إلى قطع المساعدات عن 10 ملايين منهم.