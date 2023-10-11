إعصار “ليديا” يضرب المكسيك

ضرب إعصار ليديا إلى ساحل المكسيك المطل على المحيط الهاديء، وصاحبته رياح قوية وأمطارغزيرة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وذكر المركز الأمريكي للأعاصير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ "ليديا"، هو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيرًا مع اقترابه من سواحل وسط غربي المكسيك، ووصل إلى اليابسة قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

اقرأ أيضًا: برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في أفغانستان

وأثرت عين العاصفة، التي صُنفت على أنها من الفئة الرابعة ضمن مقياس يتضمن خمس فئات، على بلدة لاس بينتاس، على بعد 55 كيلومترا غرب منتجع بويرتو فالارتا، حيث وصلت قوة الرياح إلى نحو 220 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الارصاد المكسيكية.

وأصبح "ليديا" إعصاراً شديد الخطورة قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي، حيث هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.