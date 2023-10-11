“لفظ بذيء” وراء إيقاف الغنام.. والنصر يطلب حيثيات القرار

كشفت تقارير صحفية سبب عقوبة الإيقاف التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على سلطان الغنام، لاعب النصر، مشيرة إلى أن النادي طلب حيثيات القرار تمهيدًا لتقديم استئناف على العقوبة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق أعلنت أول أمس الإثنين الغنام 4 مباريات، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء أن لجنة الانضباط اعتمدت في عقوبتها على اللفظ البذيء الذي دونه الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار، في تقريره، علمًا بأنه أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب عقب صافرة نهاية مباراة النصر وأبه في الجولة التاسعة من دوري روشن.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الحكم دُوّنت فيه الكلمة التي تفوّه بها اللاعب على الجواتيمالي هامبرتو بانجوج، مساعد الحكم، ووصفت بـ"البذيئة"، وسمعها الحكم قبل خروج اللاعب من المستطيل الأخضر بعد صافرة النهاية، ما دعاه إلى منحه البطاقة الحمراء، وفقًا لما ذكره في التقرير.

وأوضحت الصحيفة أن النصر استغرب من تكييف العقوبة على المادة رقم 49/1/1 من لائحة الانضباط بـ"اللفظ البذيء"، التي تنص عقوبتها على الإيقاف 4 مباريات والغرامة 40 ألف ريال، حيث كان من المفترض أن تكيّف العقوبة على المادة 48/2/1 "استخدام الألفاظ" وعقوبتها الإيقاف مباراتين، والغرامة 20 ألف ريال.

وطالبت إدارة نادي النصر اتحاد الكرة، بتزويدها بحيثيات القرار الصادر ضد المدافع الدولي من أجل دراسته قبل تقديم الاستئناف وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

ويحق لإدارة النصر طلب حيثيات قرار لجنة الانضباط خلال 72 ساعة من صدور القرار، على أن يتم تقديم الاستئناف بشكل رسمي على القرار في غضون 5 أيام بعد تسلمها الحيثيات.