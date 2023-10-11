“التجارة”: 45% نمو في سجلات خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية

أصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وسلطت الوزارة من خلال النشرة الربعية الضوء على نمو السجلات التجارية في عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عدد من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الات​صالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقار، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

45% نموًا في نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية

كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 45% في السجلات التجارية القائمة لنشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بنهاية الربع الثالث 2023.

وبينت الوزارة في ثنايا النشرة، أن السجلات التجارية لنشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بلغت 3024 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 2084 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

📊 | نمو السجلات التجارية في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية 45% بنهاية الربع الثالث من عام 2023. للمزيد، اطّلع على نشرة قطاع الأعمال عن الربع الثالث لعام 2023م:https://t.co/zrz4pnz7an pic.twitter.com/forhE4yIii — وزارة التجارة (@MCgovSA) October 11, 2023

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بواقع 1945 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 775 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 291 سجل تجاري، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 83 سجل تجاري، ثم منطقة القصيم بواقع 61 سجل تجاري.

12% نمو في السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية

هذا وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و371 ألف سجل تجاري.

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وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 12% بنهاية الربع الثالث 2023.