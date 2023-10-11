ملف إندونيسي أسترالي محتمل ينافس السعودية على استضافة كأس العالم 2034

يناقش الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم مع نظيره الأستراليا فكرة تقديم ملف مشترك من أجل منافسة المملكة العربية السعودية على استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال إريك توهير، رئيس الاتحاد الإندونيسي، في مؤتمر صحفي، إن جاكرتا وكانبيرا قد تعدان الملف الخاص بهما.

وأضاف توهير، رئيس إنتر ميلان الإيطالي السابق، أنه أثار المسألة مع نظيره الأسترالي في الجمعية العمومية لفيفا في رواندا خلال مارس الماضي، وأن المحادثات مستمرة منذ ذلك الوقت.

وتابع "آنذاك، قالت أستراليا فلنذهب معا، أجبت حسنا، نحن مستعدّون الأمر متروك لحكومة كل دولة بالتحدّث".

وأشار إلى أن الموعد النهائي المحدّد من قبل فيفا نهاية الشهر الجاري سرّع المحادثات، وأنه أثار المسألة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي ردّ بشكل إيجابي.

وحول الدول المحتمل أن تنضم إلى ملف الترشح، قال توهير "لا نزال منفتحين على تلك الخيارات، وأمامنا بضعة أسابيع قبل انتهاء مهلة الترشّح".

وتشمل خيارات الملف المشترك إندونيسيا وأستراليا مع نيوزيلندا، أو إندونيسيا وأستراليا مع ماليزيا وسنغافورة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعا الأسبوع الماضي الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانوسيا لتقديم ملفات الترشح لنسخة 2034.

وسيكون 31 أكتوبر الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح لاستضافة تلك النسخة، على أن يُصادق كونجرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير لعام 2024.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أول أمس الإثنين أنه أرسل خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح على تأييد عدد كبير من الاتحادات المحلية المختلفة، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.