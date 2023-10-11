خسر أوباميكانو لـ3 أسابيع.. بايرن ميونيخ يواجه أزمة دفاعية

يواجه بايرن ميونيخ أزمة دفاعية بعد الأنباء عن غياب مدافعه دايوت أوباميكانو لـ3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأكد بايرن ميونيخ في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن أوباميكانو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وسيغيب لبعض الوقت.

وذكر بايرن ميونيخ في بيانه "الفحوص الطبية أظهرت أن أوباميكانو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، تعرض لها خلال المواجهة أمام فرايبورج، وسيغيب لبعض الوقت".

تشخيص إصابة دايوت أوباميكانو: هي إصابة عضلية في أوتار الركبة اليسرى. نتمنى لك عودة سريعة للملاعب أوبا 🙏 ماتياس دي ليخت في حالة تحسن، وعاد للركض على أرض الملعب مرة أخرى يوم الثلاثاء. عودًا حميدًا ماتياس ❤️#البايرن #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/tXeQYGxWOG — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) October 11, 2023

لكن تقارير إعلامية ألمانية أفادت بأن أوباميكانو سيغيب لنحو 3 أسابيع.

وتتضح أزمة بايرن ميونيخ في الدفاع مع غياب ماتياس دي ليخت، إضافة إلى رافاييل جويريرو.

لكن بايرن ميونيخ أكد أن مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت "قطع خطوة جديدة على طريق التعافي" وبدأ يركض داخل أرض الملعب مجددا بعد تجاوزه إصابة في الركبة.

وفي غياب دايوت أوباميكانو ودي ليخت، يعتبر مينجاي كيم الوافد الجديد، هو المدافع الوحيد من أصحاب الخبرة، المتاح للمشاركة تحت آمرة المدرب توماس توخيل.