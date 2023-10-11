المركزي السعودي: 189 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال خلال أسبوع

أعلن البنك المركزي السعودي، تحقيق 191 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 1 إلى 7 من أكتوبر 2023م، بقيمة تجاوزت 12مليار و145 مليون ريال، مقابل 13 مليار و625 مليون ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.2 مليون عملية، بقيمة 659 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.4 بقيمة 354 مليون ريال.

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وبلغ عدد العمليات في التعليم 164 ألف عملية بقيمة 162 مليون ريال، كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.3 مليون عملية بقيمة 233 مليون ريال.

فيما بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.5 مليون عملية بقيمة 791 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.6 مليون عملية بقيمة 830 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.2 مليون عملية بقيمة 290 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 656 ألف عملية بقيمة 257 مليون ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.7 مليون عملية بقيمة 124 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات في المجوهرات 259 ألف عملية بقيمة 339 مليون ريال، كذلك بلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.6 مليون عملية بقيمة 1.42 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.9 مليون عملية بقيمة 307 مليون ريال.

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كما بلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 54.3 مليون عملية، بقيمة 1.75 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 45.5 مليون عملية، بقيمة 2 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 970 مليون عملية بقيمة 112 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.7 مليون عملية بقيمة 692 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 26 مليون عملية، بقيمة 1.8 مليار ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 57.6 مليون عملية، بقيمة 4.03 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.7 مليون عملية، بقيمة 468 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.8 مليون عملية بقيمة 460 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.3 مليون عملية بقيمة 237 مليون ريال، فيما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 66.5 مليون عملية بقيمة 3.6 مليار ريال.

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