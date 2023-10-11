بعد الغياب عن الديربي.. ماكسيمان يقترب من العودة إلى الأهلي

اقترب الفرنسي ألان سانت ماكسيمان، لاعب الأهلي، من العودة إلى تدريبات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وأبعدته عن ديربي جدة.

وغياب ماكسيمان عن مباراة الديربي ضد الاتحاد التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، حيث خرج من قائمة الفريق الأخضر بشكل مفاجئ، ليدخل بدلًا منه فراس البريكان ضمن التشكيل الأساسي.

ورغم غياب النجم الفرنسي، إلا أن الأهلي تمكن من حسم الديربي لصالحه بهدف أحرزه الإيفواري فرانك كيسيه.

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم الأربعاء أن ماكسيمان اقترب من الجاهزية والعودة من جديد إلى أداء التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن اللاعب، صاحب الـ26 عامًا، غاب الفترة الماضية عن المشاركة مع فريقه في المباريات، بسبب ألم في العضلة الخلفية.

ويواصل ماكسيمان بشكل يومي برنامجه العلاجي مع المصري إبراهيم، المعد البدني للفريق، بالجري حول الملعب، وأداء تمارين خفيفة.

ومنذ انضمام ماكسيمان إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

نجم نيوكاسل يونايتد السابق خاض أول 8 مباريات في دوري روشن هذا الموسم بشكل أساسي، قبل أن يغيب عن الديربي للإصابة.

ورغم خوضه 8 مباريات متتالية بشكل أساسي، إلا أن حصيلته التهديفية لا تبدو مرضية حتى الآن، إذ اكتفى بتسجيل هدف وحيد، وصناعة اثنين لزملائه.