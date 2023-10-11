العراق ضيف الشرف في معرض “صنع في السعودية” بنسخته الثانية

اختارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، العراق، ليكون ضيف النسخة المقبلة لمعرض "صنع في السعودية" والذي يقام في العاصمة الرياض يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، ويستمر حتى الخميس 19 أكتوبر، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

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يأتي اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، وفي إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في القطاع الصناعي في ضوء ما تتميز به المنتجات العراقية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي.

هلا وكل الهلا ببلاد الرافدين 🇮🇶🇸🇦..

جمهورية العراق الشقيقة ضيف الشرف في معرض #صنع_في_السعودية بنسخته الثانية.#الصنعة_سعودية pic.twitter.com/bYRHUrHmcM — Saudi Made - صُنع في السعودية (@SaudiMade) October 11, 2023

وينطلق معرض "صنع في السعودية" في العاصمة الرياض يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، ويستمر حتى الخميس 19 أكتوبر، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الصادرات السعودية، وذلك من خلال إتاحة الفرص للشركات المحلية للتواصل مع المستهلكين والمستثمرين المحليين والدوليين.

ويشارك في المعرض أكثر من 100 شركة سعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وسيقدمون منتجاتهم وابتكاراتهم من قطاعي السلع والخدمات. كما سيشهد المعرض فعاليات متنوعة، منها ورش عمل متخصصة حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، ومؤتمر مصاحب يناقش أهم القضايا المتعلقة بالصناعات الوطنية.

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كما يشمل المعرض هذا العام مناطق ثقافية وترويجية ومناطق أعمال مثل: متحف العقيلات والمصانع المصغّرة، ومناطق للطهي، والحرف اليدوية، ومناطق الابتكارات، ومناطق مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى منطقة البيت السعودي والتي بدورها تثري تجربة الزائر من خلال التجوّل في بيت سعودي متكامل مصنوع بالكامل من منتجات محلية.

ويمكن للجمهور التسجيل عبر الرابط التالي للمشاركة بالمعرض: https://www.ticketmx.com/ar/d/4114/saudi-made-exhibition كما يمكن للراغبين في مشاركة تجاربهم والاطلاع على آراء الآخرين تصفح الوسم التالي: #صنع_في_السعودية.

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