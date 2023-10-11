الاتحاد يتصدر قائمة أفضل دفاع في دوري روشن

يتصدر الاتحاد قائمة أفضل دفاع في الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين حتى الآن، بعد نهاية الجولة التاسعة.

وأقيمت حتى الآن 9 جولات من دوري روشن، شهدت تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، متفوقًا على التعاون بفارق نقطة واحدة.

ويعتبر الاتحاد أقل فرق دوري روشن استقبالاً للأهداف، إذ استقبل 6 أهداف فقط في 9 مباريات، بمعدل 0.6 هدف في المباراة الواحدة.

ويأتي في المركز الثاني بهذه القائمة الدفاعية 3 فرق، هي الهلال، والتعاون، والفيحاء، واستقبلت شباك كل منها 7 أهداف، بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

أما المركز الخامس في القائمة فاحتله الاتفاق، حيث استقبل من منافسيه 11 هدفًا، بمعدل 1.2 هدف في كل مباراة.

أقل فرق دوري روشن استقبالًا للأهداف بعد الجولة التاسعة

- الاتحاد.. 6 أهداف.

بمعدل 0.6 هدف في المباراة الواحدة.

- الهلال.. 7 أهداف.

بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

- التعاون.. 7 أهداف.

بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

- الفيحاء.. 7 أهداف.

بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

- الاتفاق.. 11 هدفًا.

بمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحدة.