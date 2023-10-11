الاحتلال الإسرائيلي يقصف الجامعة الإسلامية في غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء الجامعة الإسلامية في غزة، زاعمًا أن حماس تستخدمها كموقع لتدريب أفرادها في الاستخبارات العسكرية، ولتطوير الأسلحة وإنتاجها.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جمعت الأموال لعملياتها في مؤتمرات جامعية.

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وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن الجامعة كانت مركزًا عملياتي وعسكريًا مهمً لحركة حماس، التي شنت على إسرائيل هجوما واسع النطاق يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 950 شهيدًا على الأقل، اليوم الأربعاء. كما أصيب نحو 5000 شخص آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.