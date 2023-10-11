فلسطين تتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة دوليًا

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها القنابل الفسفورية والعنقودية وغيرها في قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الجرائم الإسرائيلية في القطاع، وقالت إن "إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين".

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وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف الغارات الإسرائيلية فورًا، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

قصف بالفسفور الأبيض

وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، أحياءا في غزة بنقابل الفسفور الأبيض وهو سلاحًا محرمًا دوليًا حسب اتفاقية جنيف للقوات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان عام 1980. وتمنع الاتفاقية استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء قصف عنيف على عدة أحياء في قطاع غزة المحاصر ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

هذا وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 950 شهيدًا على الأقل، اليوم الأربعاء. كما أصيب نحو 5000 شخص آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.