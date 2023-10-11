برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى إقامة ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية.

اقرأ أيضًا: برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ لإغاثة 800 ألف فلسطيني

وأعلن البرنامج إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، والذين يواجهون ظروفاً صعبة، ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية.

وقال البرنامج، في بيان صحفي، إنه يحتاج بشكل عاجل إلى ضمان قدرته على الوصول والتمويل لدعم المحتاجين، مؤكداً أن هناك حاجة إلى نحو 17.3 مليون دولار أمريكي في الأسابيع الأربعة المقبلة للتعامل "مع هذا الوضع الحرج".

إقرا أيضًا: “الصحة الفلسطينية” تُحذر من خطورة قرار الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة

وقام البرنامج بالتعاون مع الأونروا بتوزيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73 ألف نازح في الملاجئ في غزة وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه بدأ توزيع التحويلات النقدية لصالح 164 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أنه يمكن استبدال القسائم الإلكترونية بالمواد الغذائية في المتاجر المحلية التي لا تزال تعمل، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه من شح المواد الغذائية في المتاجر حيث بدأت الإمدادات في النفاد.

إقرأ أيضًا:

الصحة الفلسطينية: 1078 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال في غزة والضفة