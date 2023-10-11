بوزن 1247 كيلوجرام.. ثمرة يقطين عملاقة تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا

حطمت ثمرة يقطين عملاقة رقمًا قياسيًا عالميًا خلال مهرجان هاف مون باي لليقطين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إقرأ أيضًا: حدث تاريخي ورقم قياسي ورباعي سعودي.. الإعلان عن حكام كأس آسيا 2023

وتزن الثمرة أكثر من 1247 كيلوجرام، لتسجل بذلك الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، ما سمح لمزارعها "ترافيس جينجر" بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.

وتغلبت اليقطينة العملاقة على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوجرامات لتحطم بذلك الرقم القياسي العالمي السابق الذي قد سُجل عام 2021 في إيطاليا ليقطينة بوزن أكثر من 1100 كيلوجرام.

يذكر أن الثمرة الفائزة ستُعرض في نهاية هذا الأسبوع في مهرجان الفنون والقرعيات في هاف مون باي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إقرأ أيضًا:

أكثر من 49 ألفاً.. رقم قياسي لمحاولات الانتحار بين الأمريكيين

رقم قياسي جديد في أشواط مهرجان ولي العهد للهجن