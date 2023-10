بعد أسبوع من تحقيقها رقمًا قياسيًا.. وفاة أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم

توفيت، دوروثي هوفنر، أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، والتي أهلتها قفزتها الأخيرة بالمظلة، الأسبوع الماضي، للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق، بحسب شبكة "سي أن أن".

وقال جو كونانت، صديق هوفنر التي تبلغ من العمر 104 أعوام، إنه تم العثور عليها متوفية، صباح الاثنين، من قبل الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو، مشيرًا إلى أن هوفنر ماتت على ما يبدو أثناء نومها، ليلة الأحد.

🌎🏆WORLD RECORD🏆🌎 — Dorothy Hoffner became the oldest skydiver ever today.

"Age is just a number," the 104-year-old said after she jumped at Skydive Chicago Airport. Here’s her epic jump and free fall in slow-mo: pic.twitter.com/194NdxGzSU

— Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023