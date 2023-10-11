بعد أسبوع من تحقيقها رقمًا قياسيًا.. وفاة أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم

توفيت، دوروثي هوفنر، أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، والتي أهلتها قفزتها الأخيرة بالمظلة، الأسبوع الماضي، للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق، بحسب شبكة "سي أن أن".

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وقال جو كونانت، صديق هوفنر التي تبلغ من العمر 104 أعوام، إنه تم العثور عليها متوفية، صباح الاثنين، من قبل الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو، مشيرًا إلى أن هوفنر ماتت على ما يبدو أثناء نومها، ليلة الأحد.

🌎🏆WORLD RECORD🏆🌎 — Dorothy Hoffner became the oldest skydiver ever today. "Age is just a number," the 104-year-old said after she jumped at Skydive Chicago Airport. Here’s her epic jump and free fall in slow-mo: pic.twitter.com/194NdxGzSU — Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023

وقال كونانت، وهو ممرض، إنه التقى هوفنر، التي كان يناديها بالجدة بناء على طلبها، منذ عدة سنوات عندما كان يعمل كمقدم رعاية لمقيم آخر في مركز رعاية كبار السن. وأضاف أنها كانت تتمتع بطاقة مذهلة وظلت متيقظة عقليًا.

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وتابع: "لقد كانت لا تعرف التعب، واستمرت في نشاطها الدائم، ولم تكن من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة في فترة ما بعد الظهر، أو يفوتون أي مناسبة أو عشاء أو أي شيء آخر. لقد كانت حاضرة دائما. وكانت تتحرك طوال الوقت".

ونجحت دوروثي هوفنر، الأسبوع الماضي ، في القفز بالمظلة برفقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأميركية، من ارتفاع 4100 مترًا، لتصح دوروثي أكبر من قفز بالمظلات سنا على الإطلاق.

وبحسب صحيفة شيكاغو تريبيون، أجابت دوروثي هوفنر عندما سئلت عن شعورها: "العُمر مجرد رقم، ينتابني شعور رائع، كان الأمر كله مبهجا، ليس في الامكان افضل مما كان".

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