نداء عاجل لتمويل عمليات الأونروا في غزة وارتفاع عدد موظفيها القتلى إلى 11

ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) توفير 104 ملايين دولار بشكل عاجل لتمويل استجابتها الإنسانية في قطاع غزة خلال الأيام التسعين المقبلة.

وذكرت الأونروا بحسب موقع " news.un" أنها بحاجة ماسة للتمويل للاستجابة للاحتياجات الفورية للغذاء والصحة والمأوى والحماية والمواد غير الغذائية لما يصل إلى 250 ألف شخص يحتمون بملاجئها في غزة بسبب القصف الجوي و250 ألف شخص آخر من لاجئي فلسطين.

وقالت الوكالة إن الأولوية ستُمنح للمجموعات الضعيفة ومنها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

مصرع 11 من موظفي الأونروا

جنيفر أوستن نائبة مدير شؤون عمليات الأونروا في غزة صرحت بارتفاع عدد موظفي الوكالة الذين قُتلوا في غزة منذ يوم السبت إلى 11.

يشمل هذا العدد 5 معلمين، وطبيب/ة أمراض نساء، ومهندس/ة، ومستشار/ة نفسي/ة و3 من العاملين في مجال دعم العمليات.

وقالت أوستن إن بعضهم لقي حتفه في منازلهم مع أسرهم. وأعربت عن الحزن البالغ لهذه الخسارة في الأرواح.

وشددت على ضرورة حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في كل الأوقات أثناء الصراع. ودعت إلى إنهاء القتال لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح.

المساعدات الإنسانية

ويعمل موظفو الأونروا على مدار الساعة للاستجابة لاحتياجات النازحين المقيمين في ملاجئها التي يديرها أكثر من 5300 موظف، في ظل أوضاع صعبة واكتظاظ بعض أماكن اللجوء ومحدودية الغذاء وغيره من المواد الأساسية والمياه.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة قالت المديرة الإعلامية للأونروا جولييت توما إن الوكالة اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزا، وخفض عملياتها بسبب الوضع الحالي.

وبينما أشارت إلى أن بعض المحلات التجارية لا تزال مفتوحة وأن هناك بعض الإمدادات داخل غزة، قالت إن الأمم المتحدة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إنسانية إلى القطاع منذ 7 أكتوبر، وأضافت: "قطاع غزة مغلق تماما أمام المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين".

وأعربت عن قلقها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي آخر تحديثاته حول الوضع قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 400 فلسطيني قُتلوا في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية (حتى مساء يوم الثلاثاء) مقارنة بأكثر من 200 خلال اليومين السابقين منذ بدء الأعمال العدائية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، حتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 830 على الأقل وعدد الجرحى نحو 4300. ووفق وسائل الإعلام ووزارة الصحة الإسرائيلية قُتل أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب نحو 2800 بجراح.