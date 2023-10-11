روسيا تؤكد ضرورة إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية مباشرة وعاجلة

أكد السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، ضرورة بدء عملية مفاوضات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل على وجه السرعة. وأشار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أنه يتوجب تضمين هذه المفاوضات جميع القضايا التي لم يتم حلاها حتى الآن.

وأكد الدبلوماسي الروسي على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أنه يتعين الحد من التصعيد والاحتكام للحوار، نظراً لارتفاع مستوى التوتر والعواطف بين الأطراف المتحاورة.

وشدد فيكتوروف على أن تسوية القضية الفلسطينية يجب أن تستند إلى حلاً بناء على مبدأ الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة المعروفة، واتفاقيات أوسلو ومدريد السابقة، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المبادرات.

وأشار فيكتوروف إلى أن روسيا تواصل التفاعل مع الأطراف المتنازعة والدول الأخرى في المنطقة، وتعتزم بذل الجهود اللازمة في المحافل الدولية لدعم عملية السلام.

وكان السفير الروسي قد أكد سابقاً أن تسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تمثل مفتاح السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق استقرار دائم في المنطقة دون حلاً لهذا النزاع، الذي يمثل واحداً من أطول النزاعات في التاريخ الحديث. وأضاف أنه في الوقت الحالي لا يوجد حاجة لإجلاء الموظفين الروس من إسرائيل، ولكنهم يستعدون لذلك إذا تطلب الأمر.

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